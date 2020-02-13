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США обсудят в Мюнхене противодействие российской агрессии в Украине, – Госдеп

13.02.20 22:59

Администрация США намерена провести переговоры с союзниками и партнерами во время Мюнхенской конференции безопасности на этой неделе по противостоянию российской агрессии в Украине. Как информирует Госдепартамент США, американскую делегацию на переговорах будет представлять руководитель Бюро по вопросам Европы и Евразии Госдепартамента США посол Филип Рикер, сообщает «Укринформ».

«Во время пребывания в Мюнхене посол Рикер проведет двусторонние встречи с ключевыми союзниками и партнерами для обсуждения координации глобальных вызовов, включая необходимость противодействия российской агрессии против Украины», – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В этом контексте сообщается, что Рикер также присоединится к работе государственного секретаря США Майкла Помпео во время мероприятий на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

После Мюнхена посол Рикер отправится с визитами в Париж и Брюссель. Там он обсудит «взаимодействие по целому ряду вопросов, в том числе укрепление трансатлантических отношений для преодоления проблем безопасности во всем мире».

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