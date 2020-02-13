Опасный переход: Жители поселка в Мариуполе жалуются, что ежедневно рискуют жизнью (Видео)

Недавно в Мариуполе у поселка Садки местный житель попал под электропоезд. Мужчина погиб на месте происшествия. Жители жалуются, что ежедневно рискуют жизнью, просто выходя из дома по делам.

Так, через железнодорожные пути местные жители переходят каждый день. По словам школьниц Насти и Вероники, они переходят через пути направляясь на занятия по танцам. «Надо смотреть по сторонам, не идти в наушниках», – говорят девочки.

Как считает житель Мариуполя Александр Белоконь, чтобы безопасно переходить через железнодорожные пути нужно обустроить специальные места в нескольких точках. «Опасно для детей, особенно возле Ильичевского рынка. Регулируемый должен быть перекресток, конечно», – убежден мужчина.

Как рассказывают местные жители, когда-то здесь был деревянный переход, однако железнодорожники его убрали. «Раньше здесь был, типа мостик – можно было перейти. Сейчас конечно неудобно», – говорит местная жительница.

Мариуполец Михаил Арнаутов пояснил, что самый безопасный путь – через автомобильный мост, однако, он расположен слишком далеко.

«Вот такой переход провоцирует несчастные случаи. Даже если не идет поезд, человек может споткнуться, упасть, травмироваться. Дети, женщины на каблуках, коляски, пожилые люди. И я, честно говоря, один раз даже спросил путейских рабочих о переходе. Они говорят, что никто ничего здесь делать не будет», – сказал Михаил.

Чтобы узнать, возможно ли сделать безопасный переход через рельсы возле поселка Садки, руководство Кальмиусской райадминистрации обратилось к железнодорожникам еще в прошлом году.

«Категорически отрицательный ответ, в связи с тем, что на данном участке большое количество проходящих поездов – больше 50 поездов в сутки. Кроме всего прочего, там находится кривая и видимость машиниста участка дороги ограничена, в связи с чем "Укразилизныця" выдала нам официальный ответ запрещающий пешеходный переход в данном месте», – отметил председатель Кальмиусской райадминистрации Александр Царек.

За последние два года на этом участке железнодорожного полотна погибли два человека. Четыре года назад на остановке «Заводская площадка» локомотив сбил ребенка в наушниках. Поэтому, чтобы не подвергать жизнь опасности, жители поселка Садки должны переходить железнодорожные пути через обустроенный мост, расположенный в нескольких сотнях метров от опасного участка.

Источник: ТК «Сигма»