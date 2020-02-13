Наблюдателям ОБСЕ на границе Россия не разрешает даже бинокли

Россия запрещает наблюдателям миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники. Внимание на этом акцентировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ сегодня, 13 февраля, в Вене, сообщает «Укринформ».

«Мы ценим тот факт, что глава миссии наблюдателей не уклоняется от предоставления исчерпывающего перечня препятствий в деятельности миссии со стороны российских властей. Наиболее серьезные из них включают ограничения свободы передвижения в пределах пограничного пункта пропуска, запрет использования каких-либо инструментов наблюдения, включая бинокли, оборудование для технического наблюдения и БПЛА, а также так называемые "рекомендации" принимающей страны для наблюдателей не инициировать беседы с прохожими», – заявил Цимбалюк в своем заявлении в ответ доклад главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дердя Варги.

Он отметил, что Украина решительно осуждает эти ограничения, принятые Россией как принимающей страной относительно наблюдателей миссии ОБСЕ, и призывает к их немедленному снятию.

Глава украинской миссии при ОБСЕ отметил, что вопрос границы между Украиной и РФ на Донбассе и обеспечения независимого международного мониторинга на этом участке продолжает оставаться критически важным для мирного урегулирования конфликта.