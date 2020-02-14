Вопрос Донбасса: Эксперт рассказал, чего ожидать от Нормандской встречи

Для Украины саммит «нормандской четверки» в апреле этого года ничего хорошего не принесет, и он действительно находится под угрозой срыва. Президенту России Владимиру Путину не нужны переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе, ему нужен триумф. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента», политолог Александр Леонов, передает «Слово і Діло».

По убеждению Леонова, Российская Федерация накануне апрельских переговоров пытается диктовать условия Украине. Он обратил внимание на несколько тревожных сигналов, которые нужно учесть. В частности, в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что глава министерства Вадим Пристайко пока не получал приглашения на встречу глав МИД стран Нормандского формата, которую планируют провести на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Политолог также отметил, что на 18 февраля РФ созывает Совбез ООН, на котором намерена обсудить невыполнение Украиной Минских соглашений. «Все складывается в единый пазл – Россия будет дожимать президента Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он принял их условия», – считает Леонов.

Эксперт пояснил, что Владимиру Путину не нужна нормандская встреча, ему нужен триумф, победа. На его взгляд, в Кремле видят, что от Украины звучат фактически только риторические заявления о том, что выборы на неподконтрольном украинским властям Донбассе будут только по украинским законам. При этом, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявляет, что Украина не получит контроль над границей.

«"Договоримся посередине" сегодня выглядит так, что договоренности будут достигнуты за счет интересов Украины», – поделился эксперт.

По мнению Леонова, это также подтверждает тот факт, что украинская власть в информационном поле практически вывела РФ из участия в войне на Донбассе. Политолог обратил внимание, что риторика сводится к тому, что нужно вывести иностранные войска. Слова «российские войска», «агрессия РФ» практически исчезли из лексикона.

Политолог подчеркнул, что Нормандская встреча в большей мере нужна Зеленскому, чем Путину. У руководства РФ и так достаточно рычагов для того, чтобы давить на Киев и принуждать к выполнению их условий.

«Кремль ставит сейчас вопрос таким образом, что это Украина не выполняет Минские соглашения. Предыдущие 5 лет в Украине этого не допускали. На данный момент такая смена риторики вызывает тревогу. Очевидно, что во время Нормандской встречи РФ будет говорить о том, что нужно снимать санкции и демонстративно заявлять, что Украина не выполняет "Минск"», – выразил мнение Леонов.

Он акцентировал, что Украина вряд ли сможет во время Нормандской встречи добиться пересмотра «Минска». Эксперт напомнил, что во время предыдущей встречи была достигнута так называемая «берлинская дорожная карта». Канцлер ФРГ Ангела Меркель четко заявила о последовательности выполнения Минских соглашений – сначала вопросы безопасности, а потом политические. Однако договоренность была аннулирована, в том числе Зеленским, во время «парижского саммита».

«Сейчас Украине нужно приложить все усилия, чтобы вернуть прежнюю повестку. Практически все шаги потеряны. При слабой дипломатии Зеленского и его команды развернуть ситуацию в выгодном для нас направлении почти нереально», – резюмировал Александр Леонов.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на данный момент не видит подготовки к возможному проведению новой «Нормандской встречи».