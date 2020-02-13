Зеленский готов бороться за каждую копейку, которую бизнес инвестирует в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями ведущих бизнес-ассоциаций страны и призвал участвовать в правительственных программ для крупных инвесторов. Об этом сегодня, 13 февраля, сообщает пресс-служба главы государства.

«Мы с нашей командой, я лично, действительно готовы бороться за каждого из вас, за каждую копейку, которую вы инвестируете в Украине», – сказал президент.

Он убежден, что сейчас в Украине есть большой потенциал для развития и роста, ведь еще много реформ впереди, в частности судебная. Но пока она не завершена, государство готово встать на защиту инвесторов. «Почему мы придумываем инвестиционные программы? Для того чтобы вы уже сейчас чувствовали себя безопасно в Украине, чтобы ваш бизнес был защищенным», – отметил глава государства.

Президент напомнил о правительственной программе для крупных инвесторов «Инвестиционная няня» и об освобождении от уплаты налога на прибыль в течение 5 лет для тех, кто будет участвовать в приватизации объектов стоимостью от 10 миллионов долларов США. Владимир Зеленский призвал присутствующих активно пользоваться этими программами.

Глава государства также отметил, что он и его команда открыты к сотрудничеству с бизнесом и готовы выслушать все предложения, в частности относительно законодательных изменений, которые улучшат бизнес-климат и будут направлены на рост экономики и благосостояния граждан.

«Каждый день мы делаем все для того, чтобы страна становилась привлекательной. Привлекательной именно для бизнеса. Мы сейчас занимаемся всем – мы выполняем работу, которую в современном европейском государстве президент и правительство уже просто не выполняют. Но сейчас мы "чистим" Украину от всей грязи, а ее очень много. И вы можете помогать нам, открывая новые офисы и проекты», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства также предложил проводить подобные встречи на постоянной основе ежемесячно.

Обращаясь к представителям бизнеса, заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Кузнецов подчеркнула необходимость поддержания постоянного диалога и обратной связи с представителями деловых кругов.