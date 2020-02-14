Деньги за работу: На Донетчине стартовал соцпроект для переселенцев

В Краматорске (Донецкая обл.) стартовал социальный проект БФ «Каритас – Краматорск» для переселенцев под названием «Деньги за работу». Участники проекта будут три месяца выполнять социальные работы и получать зарплату. В частности, ремонтировать помещения Центра поддержки ветеранов АТО / ООС и их семей «Поруч» («Рядом»), ухаживать за пожилыми людьми и помогать в социальном ателье.

В социальном ателье 30-летняя переселенка Анастасия Олейник ремонтирует одежду для людей, которые оказались в сложных жизненных условиях. С начала февраля девушка перешила с десяток вещей. Она – одна из 16 участников социального проекта «Деньги за работу».

«Я в декретном отпуске – у меня маленький ребенок, который пока в садик не ходит, мама за ним присматривает, пока я работаю», – говорит Анастасия.

«Каждый день с 9:00 и до 13:00 люди приносят свои вещи, обращаются. Разный ремонт – где-то немного укоротить, замена молнии, вшить, подшить», – рассказала о работе переселенка.

В Центре поддержки ветеранов АТО / ООС и их семей по социальному проекту вторую неделю по 4 часа в день работает Сергей Балаба. Он ремонтирует конференц-зал. «У нас по этому же проекту работает 4 человека, включая меня. Делаем отделку в этом помещении. Наши ближайшие планы – к концу недели закончить пол, доделать здесь стены и подготовить потолок», – сообщил переселенец.

По словам менеджера проектов БФ «Каритас – Краматорск» Катерины Овчаренко, оплата за работу в социальном проекте составляет 2,5 тыс. грн в месяц. «Люди работают примерно 82 часа в месяц. Для того, чтобы людям было максимально комфортно выполнять эти работы, мы пытаемся составлять индивидуальный рабочий график», – отметила она.

«Главная цель этой программы – помочь людям решить свою кризисную ситуацию за счет приобретения или новых навыков, или восстановления профессиональных навыков, и временного трудоустройства. В этом году мы планируем охватить около 50 человек», – добавила Овчаренко.

Подобный социальный проект организация проводит на Донетчине третий год подряд – людей трудоустраивают в разных городах области. «Например, мы продолжаем наше сотрудничество с благотворительным фондом "Дом милосердия". Благодаря этой программе у нас трудоустроены 4 человека, которые помогают ухаживать за жителями этого дома для престарелых», – сообщила менеджер проектов БФ «Каритас – Краматорск».

«В этом году мы также сотрудничаем с общественной организацией "Пенсионеры Краматорска". Вместе с ними мы смогли организовать социальное сопровождение людей преклонного возраста. На протяжении недели они проведывают стареньких бабушек и дедушек, помогают им в каких-то домашних работах и так далее», – рассказала представитель благотворительной организации.

Всего за три года в социальном проекте «Деньги за работу» приняли участие и получили временную работу 88 человек.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»