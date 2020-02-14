В Луганске горел рынок «Рассвет» (Фото)

В «ЛНР» в Луганске горел рынок. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».

12 февраля ночью сотрудники «МЧС» получили сообщение о загорании на территории рынка «Рассвет» (кв. 50-летия Октября).

«Загорание возникло на первом этаже двухэтажного строения. Горели ветлаборатория и примыкающие к ней торговые модули, во многих из них находились товары, в основном продукты – часть из них удалось спасти. Огонь угрожал стоящему рядом (приблизительно в 5 метрах) жилому пятиэтажному дому и другим зданиям по периметру рынка», – утверждают в «ЛНР».

«Тушение осложнялось тем, что к рынку нет подъезда для пожарных автомобилей, а также большой пожарной нагрузкой (множеством пластиковых конструкций). Загорание ликвидировали 13 февраля в 1:45 (по местному времени – ред.). Полностью выгорело помещение ветлаборатории площадью 50 кв. м, повреждено 12 торговых модулей на площади 50 кв. м», – добавляют в «МЧС».

Там также сообщают, что предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.