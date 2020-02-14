«На практике народ – просто скот»: В Луганске показали очереди за «паспортами ЛНР» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске в «паспортном столе» собираются огромные очереди за «паспортами ЛНР». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Это караул просто, сидят в кабинетах и не могут организовать нормальную работу с удобствами для граждан. Ленинский паспортный стол», – подписал опубликованное фото очевидец.

В соцсетях люди отмечают, что подобная ситуация – и в иных районах города:

Светлана: «Да, такой ужас и в Артемовском. Неужели у нас не хватает площадей в Луганске, чтобы сделать человеческие условия для людей? Я тоже в шоке была от увиденного, так и не смогла сдать документы, на дворе 21 век, век технологий, а мы все стоит в очередях… Выписка/прописка там же, живая очередь, 1 оператор на весь огромный Артемовский район»;

Игорь: «Электронная очередь, она, как бы, есть, но бывают случаи, когда люди приходят с распечатанным талоном, но человека в базе нет. У них сбой произошел...»;

Александр: «Власти создали этот ажиотаж. А работать нужно уметь, не умеют – не фиг сидеть у власти. Организовать можно все при желании».

Михаил Луг.: «Терпил из людей ваяют»;

Михаил Лит.: «Да везде бардак! Власть-то народная. Вот и воюют с народом. Сволочи»;

Екатерина: «Ленинский паспортный стол – это просто ад... Хамка-паспортистка, которая отправляет всех делать перезапись на другой день, при мне отправила человек 5 без причин! Как обосновала она сама: "У меня 90 человек здесь каждый день". Когда я спокойно пыталась уточнить, почему она отправила моих бабушку и дедушку, она заткнула мне рот криками: "Я сотрудник полиции, пошла вон из кабинета, я вызову наряд". В перерыв всех, включая меня с ребенком, выперли на улицу. Мы провели там 4 часа, документы у дедушки с бабушкой так и не приняли, несмотря на то, что они стояли в электронной очереди!»;

Сергей: «И что интересно, этот "сотрудник полиции" давал присягу служить народу, а на практике народ для нее – просто скот».

Также луганчане отмечают, что «власти» могли бы ввести талоны на получение «документов»:

Марина: «Надо просто присылать смс от госуслуги "Ваш паспорт готов, дата выдачи 20.02.2020 в 9:15". И все. Все очереди и записи будут не нужны»;

Розалия: «О да, я там была, почему не сделают электронную очередь на получение документов»;

Людмила: «В Жовтневом эта очередь на улице, люди с ночи занимают очередь и мерзнут. Неужели трудно в день, когда сдаешь документы, выдавать талон с датой и временем на получение?»;

Евгений: «Раньше, например, в паспортом Жовтневом, такой очереди внутри не было. Это неправильно. Но не надо перегибать, и это на прописку или получение паспортов. На сдачу по талонам. Пора и на получение делать талоны...».

Также высказываются мнения, что в очередях виноваты не «власти», а сами луганчане. «Так в результате кто виноват больше? Власти? Или все же народ, ломанувшийся за паспортами? У нас в первых рядах стояли пенсионеры под 80 лет. Ибо ж пенсия РФ и прочие слухи», – отметила Елена.