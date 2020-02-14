Компенсация разрушенного на Донбассе жилья: Комментарии юристов

Принятое Постановление Кабинета министров Украины №623, согласно которому государство единоразово компенсирует стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действий жилья, не работает. Об этом рассказала старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Наталья Острух.

«На сегодняшний день можно с уверенностью сказать, что это постановление не работает. Это связано прежде всего с тем, что самим текстом постановления предусмотрено, что Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) обязано утвердить определенные документы, которые будут вспомогательные во время реализации этого механизма», – сказала она.

«Не утверждена форма акта обследования [поврежденного жилья], которое будет проводиться органами местного самоуправления. Форма справки лица, которое пострадало вследствие вооруженного конфликта, также на сегодняшний день не утверждена. Отсутствие таких актов становится основанием того, что органы местного самоуправления или вообще не принимают заявления от населения о получении денежной помощи, или принимают и отказывают, потому что, к сожалению, у них нет сейчас возможности выдать эти документы, поскольку они должны быть утверждены именно МинВВОТ. Свободная форма тут не подходит», – разъяснила правозащитница.

В свою очередь старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» Олег Тарасенко напомнил, что украинское правительство только в 2019 году сделало первый шаг в решении вопроса компенсации за разрушенное в результате боевых действий жилье, приняв Постановление №623: «В настоящее время идет работа над совершенствованием этого постановления, что будет уже вторым шагом. Мы надеемся, что это уже повлечет за собой выплаты компенсаций пострадавшим лицам».

«В настоящее время, к сожалению, те, кто хочет получить компенсацию сейчас, у них есть один выход – это обращаться в суд. Это очень сложный путь, но это то, что сейчас может сработать», – добавил юрист.

Напомним, в Украине на 2020 год выделили 40,2 млн на компенсацию владельцам разрушенного в результате боевых действий на Донбассе жилья.

Как сообщалось ранее, за время вооруженного конфликта на Донбассе в результате боевых действий было разрушено или повреждено свыше 50 тыс. жилых домов. Объем предусмотренных законодательством выплат за поврежденное и разрушенное жилье существенно отличается. В Украине в 2019 году был изменен порядок получения компенсации за разрушенное и поврежденное на Донбассе жилье и добиваться ее нужно по новой процедуре.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»