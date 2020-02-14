Реальны ли выборы на неподконтрольном Донбассе этой осенью, – мнение

Выборы на ныне неподконтрольном украинским властям Донбассе этой осенью не состоятся. Такое мнение высказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского.

«Игра команды Зеленского и его самого заключается в том, чтобы с одной стороны сказать, что мы двигаемся к этому, что мы готовы проводить такие выборы. Российская сторона традиционно обвиняет, что Украина не хочет этого делать, а украинская дипломатия всегда, и в период правления Порошенко тоже, и сейчас говорит, что мы готовы к дальнейшему политическому урегулированию, но после того, как будут выполнены ряд условий. И дальше идут условия, на которые Россия, очевидно, не согласится», – отметил Гарань.

«Я думаю, что часть этой украинской игры заключается в том, чтобы сказать, что мы готовы даже идти на уступки, но российская сторона срывает это, и переложить таким образом ответственность на Россию», – продолжил он.

По его словам, такая позиция украинской дипломатии является позитивным моментом, но есть и негативные аспекты в переговорах по Донбассу. «Основная идея проведения выборов одновременно [на всей территории Украины, включая ОРДЛО*] заключается в том, что, когда мы подписали "формулу Штайнмайера", мы подписали не совсем в том варианте, как она раньше была прописана и озвучивалась. В этой "формуле Штайнмайера" появилось, что эти выборы будут проведены по специальному закону. Этого не было в Минских договоренностях, а это – ухудшение для Украины», – считает представитель фонда «Демократические инициативы».

«Попытка провести выборы одновременно – это попытка избавиться от специального законодательства: "Проводим выборы и тут, и там, проводим выборы по одинаковому закону". Но. Тут появляется большое "но", и, я думаю, что тут есть большая опасность. Мы понимаем – какие в ОРДЛО могут быть выборы», – добавил эксперт.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV