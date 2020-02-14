«Бегунки-решалы бегают»: В Луганске показали очередь в «МРЭО» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске в «МРЭО» собираются большие очереди. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

В частности, в соцсетях публикуют фото из «МРЭО». Автор пишет, что работает лишь одно окошко.

Жители Луганска отмечают, что очереди – постоянно:

Александр: «И штрафами угрожают людям, не успевшим перерегистрировать свой транспорт, еще и даты ограничивающие выдумали... Да они и с одним рабочим днем приборзели. Там за 30 минут максимум можно все сделать. Там половина ненужных действий… Куча бумаг ненужных, платежей... Сотрудников можно побольше посадить. Информация внутри вообще непонятная, цен нет, одни коды висят. Бегунки-решалы эти бегают, это ж, если разобраться – криминал в МРЭО»;

Юрий: «Зачем делать за 30 мин.? Можно ведь часиков 8-10 помурыжить, денег отлистать, погонять туда-сюда и бонусом получить недовольное выражение лица в окошке, чтоб ощутить на собственной шкуре любовь народной республики»;

Александр: «Согласен... Издеваются и вымогают бабло»;

Евгений: «В МРЭО, согласен, безумие»;

Анита: «В МРЭО еще, я по фото смотрю, и ничего так. Было недавно такое, что и стоять было невозможно, не говоря уже о фотографиях»;

Алексей: «Давки страшные и люди все злые! Ездил туда 3 раза, так и не встал на учет. Непонятно, кто за кем и куда идти».

Также луганчане отмечают, что и в иных организациях, в том числе в «паспортных столах», собираются очереди:

Николай: «В сервисном центре юстиции тоже бардак. Кто знает, где порядок у нас?»;

Дмитрий: «Только в админцентре полноценная электронная очередь»;

Николай: «Автомат, который выдает талоны, не работает»;

Анатолий: «А в паспортном столе какие очереди, только посмотрите»;

Сергей: «За паспортами тоже огроменная толпа».

Есть и люди, которые считают, что в ажиотаже виноваты водители. «А люди головой не могут думать? Прямой пример – ДНР. Давно уже все сделали. Наши водители ждали до последнего. Теперь все кинулись что-то делать и жалуются на очередь», – пишет Саша.