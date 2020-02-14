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На Луганщине горел грузовик

14.02.20 08:31
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области
Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

В Кременной (Луганская обл.) днем 13 февраля горел грузовик. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Сообщается, что в 12:31 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании автомобиля по ул. Титова в г. Кременная.

«Прибыв на место происшествия, спасатели 21-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что у грузового автомобиля "Mercedes-Benz", который находится вблизи одного из подъездов жилого пятиэтажного дома, горит моторный отсек. Пожар ликвидирован в 12:50», – рассказали в пресс-службе.

Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ ГСЧС в Луганской области

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