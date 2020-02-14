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«Каргилл. Основная на спуске с моста»: Ситуация в пунктах пропуска утром 14 февраля

14.02.20 09:09
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Сегодня утром, 14 февраля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 февраля линию разграничения через КПВВ пересекли 38,6 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 8830 человек и 1000 транспортных средств;
  • КПВВ «Марьинка» – 7610 человек и 1295 транспортных средств;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 7890 человек и 1240 транспортных средств;
  • КПВВ «Гнутово» – 2970 человек и 540 транспортных средств;
  • КПВВ «Станица Луганская» – 11360 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

  • КПВВ «Майорское» – 30/35;
  • КПВВ «Марьинка» – 0/75;
  • КПВВ «Новотроицкое» – 30/30;
  • КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Вера: «4:51. Каргилл в Украину. Основная на спуске с моста».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Олег: «7:51. Новотроицкое из Украины 40 машин на блокпосту Украина».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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