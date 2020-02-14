И что эта невероятно смелая женщина имеет теперь: История освобожденной из плена луганчанки (Фото)

72-летняя жительница неподконтрольного украинским властям Луганска, которая была освобождена в ходе обмена пленными, потеряла сознание, упала и травмировалась. Несмотря на свое состояние, она была выселена из санатория. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналист Татьяна Катриченко.

Катриченко рассказала, что жительница Луганска Анастасия Мухина 29 декабря 2019 года приехала в Киев в результате обмена пленными. В Луганске у женщины осталась квартира. Она говорит, что ее разграбили. Участники незаконных вооруженных формирований сделали это потому, что подозревали Мухину в сотрудничестве с СБУ.

«И, да, действительно, одинокая пенсионерка помогала освободить оккупированные территории. Как могла. Она получала листовки, расклеивала по Луганску (по этому делу ее и задержали), а еще провозила на неподконтрольные территории запрещенные предметы и вещества для подрывной деятельности», – сообщила журналист.

«И что эта невероятно смелая и решительная женщина имеет теперь? После освобождения несколько недель она находилась в Феофании (о деталях лечения говорить не буду), затем ее перевели в санаторий в Пуще», – добавила она.

По словам Катриченко, недавно Анастасия Мухина заболела. У нее была высокая температура. А несколько дней назад потеряла сознание, упала и ударилась головой, ребрами. Врачи санатория осмотрели, сказали, что переломов нет, возможны только трещины.

12 февраля, несмотря на состояние, Мухину перевезли в общежитие в Киеве, ибо время пребывания в санатории закончилось. «Анастасии Мухиной реально некуда деваться – жилье на оккупированной территории, денег нет, ведь пенсию оформить не может», – отметила журналист.

По ее словам, Мухина получила паспорт 11 февраля. «А теперь вопрос к неравнодушному обществу: когда кто-то прочтет эту короткую историю 72-летней Анастасии Мухиной, захочет ли он помогать государству?», – написала Катриченко.

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.

Как сообщалось ранее, освобожденные из плена в «Л-ДНР» в результате обмена 29 декабря 2019 года украинцы обращаются к уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой содействия в обеспечении их жильем.