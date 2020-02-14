Ходаковский заявил, что Сурков продолжит курировать «Л-ДНР»

Кремль разделил кураторство по украинским вопросам и вопросам временно неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сегодня, 14 февраля, в своем Теlegram-канале заявил экс-командир НВФ «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

Как утверждает Ходаковский, встречи в Нормандском формате весной не будет, так как «говорить не о чем».

«Минская переговорная площадка после обмена пленными тоже ничего продуктивного не выдает. Но есть и приятные новости: [замглавы администрации президента РФ Дмитрий] Козак будет отвечать за Украину, а [помощник президента РФ Владислав] Сурков за нас. Такое разделение свидетельствует о признании состоявшегося положения вещей – нас с Украиной нельзя рассматривать, как единое целое», – уверяет Ходаковский.

Он добавил, что «теперь процесс управления упростится».

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков заявил, что помощник президента Владислав Сурков оставил государственную службу из-за смены курса на украинском направлении. При этом в Кремле сообщили, что указа об отставке помощника президента России Владислава Суркова нет.