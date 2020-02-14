Остановить техногенную катастрофу: Шахте в Угледаре грозит затопление из-за долгов

Государственной шахте в Угледаре (Донецкая обл.) грозит затопление из-за долгов. ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» задолжало за электроэнергию и оказалось под угрозой обесточивания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

«Корни проблемы – в отсутствии расчетов за отгруженный уголь между шахтерами и ПАО "Центрэнерго" ГП "Госуглепоставка". Если с шахтерами рассчитаются за добытый уголь, они смогут рассчитаться за электроэнергию и погасить долги по зарплате, накопившиеся за ноябрь и декабрь прошлого года», – написал Кириленко.

«В начале недели шахта получила 17 млн грн, которые должны частично закрыть вопрос долга за электроэнергию и позволили бы избежать ситуации, угрожающей обесточиванием и, как следствие, затоплением шахты. Но шахтеры распорядились деньгами по-другому: направили на оплату электроэнергии только 6 млн грн, остальные пустили на зарплату», – добавил он.

Кириленко отметил, что вопрос зарплаты крайне важен, но на это поступают целевые средства: в феврале поступил 21 млн грн, в марте тоже запланировано выделение из госбюджета соответствующей суммы. «А недоплаченная сумма долга за электричество ставит шахту на грань уничтожения», – подчеркнул губернатор.

При этом Кириленко отметил, что областная власть не имеет прямых рычагов влияния на ситуацию в угольной отрасли. По его словам, в Киеве состоялось несколько встреч по этому вопросу с руководством Минэнергоугля и Кабмина.

Об угрозе затопления шахты в Угледаре 13 февраля на своей странице в Facebook сообщил и председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Из-за бездействия правительства и лично министра по вопросам энергетики Алексея Оржеля сейчас происходит затопление шахты "Южнодонбасская 1", под угрозой затопления шахта им. Сургая. "Южнодонбасская-1" полностью обесточена», – написал Волынец.

По его словам, отключены вентиляторы главного проветривания, выключены агрегаты главного водоотлива: затапливаются камеры центрального водоотлива нижнего горизонта.

Глава НПГУ обратился к президенту и премьер-министру с требованием вмешаться в ситуацию, решить проблему с выплатой долга предприятию и остановить техногенную катастрофу, которую несет с собой затопление шахты.

Ранее сообщалось, что оператор системы распределения (ОСР) получил требование от поставщика ООО «ЭК "Укрэнергоуголь"» на полное отключение энергоснабжения, включая вентиляцию и водоотлив, государственному предприятию «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» с 13 февраля.

В сообщении отмечалось, что оператор системы распределения обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в обозначенный срок 13 февраля 2020 года. Невыполнение ОСР заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика – прямое нарушение Закона «О рынке электрической энергии» и Правил пользования розничного рынка электроэнергии.

Также сообщалось, что проблемы с оплатой энергопотребления государственным предприятием имеют системный характер. Ранее, 21 декабря 2019 года, энергоснабжение шахты уже было частично прекращено по заявке поставщика ЭК «Укрэнергоуголь» и продлилось около месяца.