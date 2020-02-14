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Вчера КПВВ «Майорское» продлевал работу: Известна причина

14.02.20 09:59
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

В четверг, 13 февраля, КПВВ «Майорское» продлевал работу. Пограничники дополнительно оформили более 50 человек, которых незаконные вооруженные формирования (НВФ) оставили в «серой зоне» после окончания установленного времени работы КПВВ. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера по решению командующего Объединенных сил КПВВ "Майорское" продолжил работу до 17:30. Пограничниками обеспечено дополнительное оформление 51 человека, которые были оставлены боевиками в так называемой "серой зоне" после завершения установленного времени работы контрольных пунктов», – сказано в сообщении.

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