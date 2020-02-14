Российский капкан: Эксперт назвал риски переговоров о выборах на Донбассе

Заявления украинских властей о скором проведении выборов на неподконтрольном Донбассе угрожают Украине попасть в российскую ловушку. Такое мнение высказал научный директор фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о вероятности проведения выборов в ОРДЛО* этой осенью.

«Все эти разговоры о выборах на самом дели могут подвести нас к какому-то российскому капкану, когда Россия может пойти на какие-то кажущиеся уступки, в том числе на какой-то контроль над границей – международный или еще какой-то. А в результате – Украине будет тяжело отказаться от проведения этих выборов, и выборы будут проведены на абсолютно неприемлемых для Украины условиях», – сказал он.

По его словам, для проведения демократических выборов в ОРДЛО даже после окончания вооруженного конфликта и вывода российских войск из неподконтрольного украинским властям Донбасса нужно несколько лет. «После того, как Россия оттуда уйдет, если она это действительно сделает, должно пройти время – 3-5 лет… Должно пройти определенное время. Я понимаю, что все эти разговоры – часть дипломатической игры, но они все равно опасны. Они могут нас завести в российский капкан», – уверен Гарань.

При этом эксперт считает, что выборы на ныне неподконтрольном украинским властям Донбассе этой осенью не состоятся, но варианты компромиссов в переговорах с Россией нужно искать. «Можно искать варианты, но опять же – для этого нужна политическая воля, и политическая воля нужна не только в Киеве, но и в России. Компромиссы могут быть», – отметил представитель фонда «Демократические инициативы».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV