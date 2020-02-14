Работники шахт начинают акцию протеста: В Угледаре перекроют дорогу (Карта)

Сегодня, 14 февраля, работники шахт им. М.С. Сургая и ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» в Угледаре (Донецкая обл.) начинают акцию протеста. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

«Сегодня в 11:00 работники шахты "Южнодонбасская 1" и шахты им М.С. Сургая, жители г. Угледар начинают акцию протеста против уничтожения градообразующих предприятий, против правительственной политики по созданию кризиса угольной отрасли Украины на фоне обновления импорта энергоресурсов из России», – написал Волынец.

По его словам, протестующие анонсируют перекрытие дороги на выезде из города, в районе заправки. «Город находится вблизи линии разграничения. Понимая ответственность, люди заверили, что будут пропускать спецтранспорт, транспорт с детьми. Угледарцы настроены решительно и требуют сохранения в рабочем состоянии шахты "Южнодонбасская 1", недопущения затопления шахты им. Сургая. Призывают органы центральной и местной власти не прятаться по кабинетам, а принять меры для расчета с шахтами за отгруженный уголь», – сообщил глава НПГУ.

Ранее сообщалось, что государственной шахте в Угледаре (Донецкая обл.) грозит затопление из-за долгов.

Ранее сообщалось, что оператор системы распределения (ОСР) получил требование от поставщика ООО «ЭК "Укрэнергоуголь"» на полное отключение энергоснабжения, включая вентиляцию и водоотлив, государственному предприятию «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» с 13 февраля.

В сообщении отмечалось, что оператор системы распределения обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в обозначенный срок 13 февраля 2020 года. Невыполнение ОСР заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика – прямое нарушение Закона «О рынке электрической энергии» и Правил пользования розничного рынка электроэнергии.

Также сообщалось, что проблемы с оплатой энергопотребления государственным предприятием имеют системный характер. Ранее, 21 декабря 2019 года, энергоснабжение шахты уже было частично прекращено по заявке поставщика ЭК «Укрэнергоуголь» и продлилось около месяца.