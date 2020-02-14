Сводка из зоны ООС за 13 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:
- рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
- недалеко от Березового – из стрелкового оружия;
- в районе Славного – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- вблизи Новомихайловки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:
- неподалеку Новолуганского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;
- рядом с Новотошковским – из миномета калибром 82 мм.
С начала текущих суток НВФ дважды обстреляли украинские позиции у Новолуганского, применив миномет калибром 82 мм, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.
В «ДНР» заявляют, что «армия Украины за минувшие сутки 6 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 25 единиц. Под обстрелами оказались районы поселков Старомихайловка и шахты "Трудовская" – на донецком направлении, поселки Доломитное и шахты им. Гагарина – на горловском направлении, а также село Саханка – на мариупольском направлении. При обстрелах применялись гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».
В «ДНР» также утверждают, что «украинские силовики сегодня утром обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. Выпущено 10 мин калибром 120 мм и 5 мин калибром 82 мм. Кроме того, использовано вооружение БМП-1 и БМП-2, в общей сложности выпущено свыше 30 боеприпасов, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие».
В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.