Сводка из зоны ООС за 13 февраля: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 6 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы:

рядом с Лебединским – из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

недалеко от Березового – из стрелкового оружия;

в районе Славного – из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новомихайловки – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы:

неподалеку Новолуганского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия;

рядом с Новотошковским – из миномета калибром 82 мм.

С начала текущих суток НВФ дважды обстреляли украинские позиции у Новолуганского, применив миномет калибром 82 мм, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «армия Украины за минувшие сутки 6 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 25 единиц. Под обстрелами оказались районы поселков Старомихайловка и шахты "Трудовская" – на донецком направлении, поселки Доломитное и шахты им. Гагарина – на горловском направлении, а также село Саханка – на мариупольском направлении. При обстрелах применялись гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ДНР» также утверждают, что «украинские силовики сегодня утром обстреляли из минометов поселок Старомихайловка на западной окраине Донецка. Выпущено 10 мин калибром 120 мм и 5 мин калибром 82 мм. Кроме того, использовано вооружение БМП-1 и БМП-2, в общей сложности выпущено свыше 30 боеприпасов, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.