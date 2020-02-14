Как назначение Ермака отразится на украинской дипломатии, – мнение

Назначение Андрея Ермака на должность руководителя Офиса президента Украины может положительно отразиться на международной политике нашей страны и, в частности, на переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал экс-посол Украины в Великобритании и Северной Ирландии, президент Ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.

По его словам, и до этого назначения эксперты знали, что Андрей Ермак был одной из ключевых фигур, имеющих влияние на переговоры на международном уровне, но он был в не совсем «официальном» статусе.

«Из помощника президента он превратился в официальную фигуру – это уже позиция главы Офиса президента. Несмотря на то, что она, как некоторые говорят, не зафиксирована в Конституции, и вообще является позицией второстепенной, на мой взгляд и не только мой, но и исходя из истории нашего государства, это очень важная позиция. Фактически – это один из самых важных источников в нашей государственной машине», – считает Хандогий.

«На конференции господин Ермак сказал, что вопросы внешней политики останутся в зоне его внимания. Но в нагрузку к этим вопросам на него навалится много других проблем. Вопрос: удастся ли ему успешно работать по массе направлений? Это и внешняя, и внутренняя политика, и региональное развитие, и экономика, и другое. Мы посмотрим», – отметил эксперт.

Дипломат считает, что с новым назначением Ермака у Министерства иностранных дел Украины появился шанс «выйти из тени». «Объективно складывается такая ситуация, что господину Ермаку придется заниматься многими другими проблемами, поэтому в этой ситуации МИД Украины нужно более активно выходить на президента и предлагать свои пути решения тех или иных проблем, формировать повестку дня, обозначать приоритеты – есть шанс активнее заявить о себе в связи с этим назначением. Удастся ли нынешнему министру это сделать, большой вопрос, и позволит ли это бюрократия Офиса президента, тоже нужно посмотреть», – пояснил дипломат.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности руководителя Офиса президента Украины и назначил на эту должность своего помощника Андрея Ермака.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV