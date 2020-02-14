Подсчет населения неподконтрольного Донбасса через спутник надо изучить, – Дубилет

Во время встречи с представителями ООН было решено изучить международный опыт подсчета населения на неподконтрольных украинским властям территориях через спутник. Об этом министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил на своей странице в Facebook, комментируя информацию о данном проекте.

«Во время интервью журналист спросил у меня о встрече с представителями ООН, которую мы проводили недавно в Киеве. Я рассказал, что мы обсуждали результаты нашей оценки численности населения. Затем мы перешли к теме подсчета населения на оккупированных территориях. Представители ООН рассказали, что у них есть опыт такой оценки на территориях Афганистана и других горячих точках через спутник, и они могут помочь нам бесплатно с этим проектом. Решили, что надо изучить, насколько это возможно», – написал он.

«После этого в интернете разошлась новость с заголовком: "Дубилет хочет подсчитать украинцев через спутник". Причем в сети люди постили только заголовок, без контекста выше. Часть начали писать, что мы хотим потратить на это какие-то сумасшедшие бюджеты, часть просто решила, что я какой-то космонавт. Эх, иногда не хватает мне опыта, чтобы не говорить то, что может разойтись с неправильными заголовками», – добавил Дубилет.

Ранее сообщалось, что министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет пояснил, из-за чего существуют расхождения в цифрах электронной переписи населения, проведенной по состоянию на 1 декабря 2019 года и официальными статистическими данными.