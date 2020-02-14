«За участие в террористическом сообществе»: В «ДНР» частного перевозчика посадили на 5 лет в тюрьму

В «ДНР» частный перевозчик «осужден» на 5 лет «за участие в террористическом сообществе». Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры».

«Следствием было установлено, что житель Донецка, действуя умышленно, из личной заинтересованности, с целью беспрепятственного пересечения линии разграничения между Украиной и ДНР, через КПП "Марьинка-Украина", для осуществления частных перевозок, вошел в преступный сговор с иностранной разведкой», – уверяют в «прокуратуре».

«В июне 2016 года он был завербован сотрудником СБУ, по заданию которого осуществлял террористическую деятельность на территории ДНР в период с июня 2016 по октябрь 2018 года», – добавляют в пресс-службе.

«Приговором» Буденновского межрайонного «суда» обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

«Приговор вступил в силу», – заявляют в «ДНР».