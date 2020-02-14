Требуют погашения задолженности: На Донетчине под землей протестуют горняки госшахты

На шахте государственного предприятия «УК "Краснолиманская"» (г. Родинское, Донецкая обл.) под землей протестуют горняки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

По словам Волынца, протест горняки начали 13 февраля. «Рабочие первой смены отказались подниматься на поверхность и требуют полного погашения задолженности за октябрь, ноябрь, декабрь 2019 года и январь 2020 года», – отметил глава НПГУ.

Сегодня, 14 февраля, протест продолжался. «По состоянию на 10:00 под землей остаются 57 горняков! По информации, поступающей от работников шахты, их семей – администрация предприятия, местные власти ситуацию игнорируют. Не вызывают горноспасательную службу, отсутствует системно налаженное снабжение питанием и питьевой водой. Пищу и воду собрали и передали протестующим сами работники предприятия», – сообщил Волынец.

«Шахтеры остаются под землей на горизонте 545 м в камерах околошахтного двора», – добавил он.