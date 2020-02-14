Пытался погасить пожар: На Донетчине мужчина получил ожоги

В Марьинском районе Донетчины при попытке самостоятельно потушить пожар пострадал мужчина. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Происшествие произошло в четверг, 13 февраля.

В 14:02 спасателям сообщили о пожаре, который произошел на ул. Степной в с. Антоновка.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в одной из комнат частного жилого дома. При попытке самостоятельно потушить возгорание пострадал мужчина, 1981 года рождения. Он был госпитализирован в городскую больницу г. Курахово с предварительным диагнозом – ожоги 2-3 степени обеих верхних конечностей и лица в удовлетворительном состоянии. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений», – сообщили в полиции.

Причина возникновения пожара устанавливается.