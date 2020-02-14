В «ДНР» установили минимальный размер оплаты труда

В «ДНР» сегодня, 14 февраля, установили минимальный размер оплаты труда в сумме 6065 руб. (2351 грн по местному курсу на 14.02.2020). Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Народный совет ДНР сегодня принял закон о минимальном размере оплаты труда. Цель – обеспечение защиты трудящихся от низкой оплаты труда, регулирование вопросов оплаты труда, снижение уровня бедности и обеспечение социальной стабильности», – уверяют в «ДНР».

«Согласно документу, минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен на уровне 6065 руб. (2351 грн – ред.). На заседании присутствовал 91 депутат. Проект нормативного документа был поддержан ими единогласно. Ранее МРОТ на территории ДНР официально установлен не был», – добавляют в «республике».

Напомним, с января в «ДНР» начали задерживать выплату пенсий и соцпособий. Также продолжаются задержки с выплатами заработных плат – по состоянию на конец января 2020 года сотрудники завода «Донецккокс» не получили оплату за 7 месяцев, шахтерам выплатили лишь 20% за декабрь, последняя выплата сотрудникам Ясиновского коксохимзавода – 70% зарплаты за ноябрь 2019 года.