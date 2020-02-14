В Украине не планируют отказываться от призыва на военную службу

В Министерстве обороны Украины не намерены отказываться от обязательного призыва граждан на срочную военную службу. Об этом сегодня, 14 февраля, на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заявил заместитель министра обороны Александр Полищук, передает «Интерфакс-Украина».

«У нас пока нет планов по отказу от призыва», – заявил Полищук.

Он сообщил, что в Министерстве обороны попытаются провести эксперимент, предоставив возможность желающим призывникам служить в рядах ВСУ с 18 лет.

Как сообщалось ранее, в 2020 году прием на срочную военную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе, а с 20-ти лет призыв будет обязательным.