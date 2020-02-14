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Получить свидетельство о рождении ребенка за 20 минут: В Украине запустили услугу еМалятко

14.02.20 12:11
Фото: Telegram-канал Алексея Гончарука
Фото: Telegram-канал Алексея Гончарука

Сегодня, 14 февраля, в Киеве презентовали запуск работы комплексной услуги еМалятко. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Новый сервис позволит новоиспеченным родителям тратить 20 минут вместо 2 недель на 10 государственных услуг, связанных с рождением ребенка.

«С этим мы сегодня поздравили одну из молодых пар в роддоме, которые в День влюбленных стали родителями. Если раньше нужно было выстоять в очередях 11 инстанций, подать 37 документов – сейчас 20 минут и всего 1 заявление прямо в роддоме. Похожие сервисы в некоторых странах объединили 3-5 услуг в 1, а мы – сразу все 10», – написал Гончарук.

Сейчас еМалятко уже работает в Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге. А скоро – будет работать онлайн на портале «Дія».

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