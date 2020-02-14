Офис генпрокурора собирает доказательства принудительной «паспортизации» в «Л-ДНР»

Офис генерального прокурора Украины собирает доказательства принудительной «паспортизации» на неподконтрольной украинским властям части Донбасса. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Офис генерального прокурора Украины собирает и документирует доказательства насильственной политики оккупационных администраций РФ по получению гражданами Украины – жителями временно оккупированных территории Луганской и Донецкой областей "паспортов" псевдореспублик для направления информационного сообщения в Офис прокурора Международного уголовного суда», – сообщили в пресс-службе.

Следствием установлено, что наличие такого «паспорта» для людей, работающих в структурах местных «администраций», является обязательным условием, ведь его отсутствие считается основанием для увольнения.

«Такие умышленные принудительные действия незаконных администраций, контролируемых РФ, являются грубым нарушением норм международного права, в частности Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны и ст. 75 Дополнительного протокола 1977 года. По предварительным данным, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей вероятно получено более 500 тыс. псевдопаспортов – 300 тыс. и 200 тыс. соответственно», – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

В пресс-службе также отметили, что на национальном уровне под процессуальным руководством областных прокуратур следователями СБУ в Донецкой и Луганской областях осуществляется досудебное расследование по уголовным производствам о нарушении законов и обычаев войны (ч.1 ст.438 УК Украины).