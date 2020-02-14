Оценка поврежденного на Донбассе жилья: Главные проблемы

В процессе оценки повреждений разрушенного в результате боевых действий на Донбассе жилья не только в отстутствии дорог в прифронтовой зоне, но и в безопасности. Об этом рассказала старший стратегический юрист БФ «Право на защиту» («Право на захист») Наталья Острух.

«Проблема не только в дорогах, а в целом в доступе, потому что много домов находятся на территориях, где сейчас опасно, и комиссии иногда просто физически не могут туда доехать из-за заминирования. Это отдельный фактор, который не дает доехать до конкретного дома, и именно там провести его обследование», – сказала она.

«Обследование – это один из ключевых факторов для дальнейших действий для получения компенсаций, потому что без акта обследования помощь получить невозможно. И это действительно проблема: и что касается дорог, и что касается мер безопасности», – добавила правозащитница.

Юрист также рассказала, почему принятое Постановление Кабинета министров Украины №623, согласно которому государство единоразово компенсирует стоимость восстановления разрушенного в результате боевых действий жилья в сумме до 300 тыс. грн, пока не работает.

Напомним, в Украине на 2020 год выделили 40,2 млн на компенсацию владельцам разрушенного в результате боевых действий на Донбассе жилья.

Как сообщалось ранее, за время вооруженного конфликта на Донбассе в результате боевых действий было разрушено или повреждено свыше 50 тыс. жилых домов. Объем предусмотренных законодательством выплат за поврежденное и разрушенное жилье существенно отличается. В Украине в 2019 году был изменен порядок получения компенсации за разрушенное и поврежденное на Донбассе жилье и добиваться ее нужно по новой процедуре.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»