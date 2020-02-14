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Очередная показуха, для галочки: Жители Донецка сообщают о проверках автобусов

14.02.20 16:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке «ГАИ» проверяет состояние автобусов на маршрутах. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«ГАИ ДНР озверина наелись? На всех автостанциях шмонают автобусы, люди не могут уехать», – пишет Сергей.

Иные дончане уточняют, что речь идет именно о техсостоянии автобусов. «Смотрят состояние автобусов и резину. Муж работает на маршрутке», – пишет Анастасия.

В комментариях мнения дончан разделились. Многие говорят о том, что давно пора начать проверять автобусы:

  • Дмитрий: «Давно пора... С лысой резиной, с отсутствующими тормозными колодками, со сквозными дырами по кузову и в днище. Такие автобусы не должны перевозить людей»;
  • Ника: «Правильно и делают. Они вашу же безопасность проверяют, а то без слез не взглянешь на эти так называемые автобусы»;
  • Тарас: «Да пусть снимают. "Газельки" неизвестно, на что похожи, водилы не проверяются. Я ехал на работу, так водила уснул за рулем»;
  • Никита: «Та эти автобусы уже давно на свалку пора отвезти, а то едешь с мыслью, что что-то должно случится. Вообще уже превратили наш Донецк в какую-то помойку и заставляют ездить на развалюхах!».

Высказываются и мнения, что поломанные автобусы снимут с маршрутов, и ездить людям будет не на чем. «Снимут последние с маршрутов, будете на трамваях ездить! Или верите, что республика новые производит?», – пишет Артем.

Также высказываются предположения, что проверки – для того, чтобы «срубить бабла»:

  • Анна: «Да срубить бабла просто хотят»;
  • Андрей: «Так зарплаты, наверное, не только нам шахтерам не платят, но и полиции, вот и шабашат, по ходу»;
  • Серега: «Команду "Фас" дали, 2-3 дня – и все. Езди потом, как хочешь. Очередная показуха, для галочки»;
  • Иван: «Полиция на День Валентина собирает. Потом на 23 февраля будут собирать, ну и на 8 Марта»;
  • Александр: «Казну пополняют. Хотя две бумажки в карман одному большому боссу»;
  • «Барбарис»: «Маршрутки от АТП, которые "под крышей" – не шмонают, хоть сквозные дыры на улицу, хоть резина лысая».

Напомним, в Донецке более половины городских автобусов выработали свой потенциал. Ранее сообщалось, что состояние маршруток оставляет желать лучшего.

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