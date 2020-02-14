Наткнулась на арматуру: На Донетчине спасатели освободили женщину из ловушки

В Соледаре (Донецкая обл.) спасатели оказали помощь женщине, которая напоролась на арматуру. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что 13 февраля в 22:53 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на ул. Луговая в г. Соледар нужна помощь спасателей. Женщина наткнулась на арматуру и не может самостоятельно освободить ногу.

«Бойцы 8-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью бензореза срезали металлическую арматуру и освободили ногу женщины. От Главного управления привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники», – сообщили в ГСЧС.