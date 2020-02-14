В Европарламенте заслушают отчет о ситуации на Донбассе

Министра обороны Украины Андрея Загороднюка ожидают с визитом в Европейский парламент с целью участия в заседании по вопросам безопасности и обороны, а также по иностранным делам. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, глава Минобороны Украины сегодня в Германии в рамках работы в Мюнхенской конференции по безопасности встретился с представителем группы Европейской народной партии Михаэлем Галером, которого проинформировал о ходе реформирования украинского оборонного ведомства, дальнейших шагах по развитию возможностей ВСУ, а также об угрозах безопасности, которые стоят перед Украиной.

«Михаэль Галлер отметил, что министра обороны Украины ожидают с визитом в Европейский парламент с целью участия в совместном заседании Подкомитета по вопросам безопасности и обороны и Комитета по иностранным делам. Планируется, что во время этого заседания Андрей Загороднюк проинформирует европейских коллег о ситуации на востоке Украины и в Азово-Черноморском регионе», – сообщили в Минобороны Украины.

«В ходе встречи стороны также обсудили политическую ситуацию в Украине и отметили важность поддержки евроатлантических стремлений Украины со стороны Федеративной Республики Германии и Европейского Союза», – добавили в ведомстве.