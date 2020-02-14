Обстреливал Счастье: На Луганщине объявлен в розыск участник НВФ

На Луганщине объявлен в розыск участник незаконных вооруженных формирований (НВФ), причастный к обстрелам прифронтового города Счастье (Луганская обл.). Об этом сегодня, 14 февраля, ссылаясь на ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Контрразведка установила, что житель Львовской области принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Задокументировано, что в августе 2016 года с позиций временно оккупированного поселка Веселая Гора боевик совместно с другими участниками группировки совершил артиллерийский обстрел по территории города Счастье», – говорится в сообщении.

«В результате обстрела в городе погиб один человек, разрушены и повреждены более 20 жилых домов, объекты гражданской инфраструктуры и 5 автомобилей. Фигуранту заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия», – проинформировали в ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.