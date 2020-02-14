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На Донетчине выявили пожилого любителя конопли

14.02.20 13:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Славянске (Донецкая обл.) правоохранители изъяли у 61-летнего местного жителя наркотики. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба полиции города.

«Оперативники Славянского отдела полиции получили информацию о том, что житель города 1958 года рождения в своей квартире по ул. Университетская хранит и принимает наркотические средства. Вскоре по указанному адресу прошел обыск, во время которого полицейские обнаружили запас марихуаны, а также устройства для ее применения. Изъятое направлено на экспертизу», – сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование с квалификацией ст. 309 ч.1 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

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