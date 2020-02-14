На счет шахты в Угледаре сегодня поступят 3 млн грн, – Волынец

Сегодня, 14 февраля, на счет ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» в Угледаре (Донецкая обл.) переведут 3 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

Волынец описал ситуацию на шахте по состоянию на 12:30. «В ближайшие часы на счет предприятия переведут 3 млн грн. Средств этого транша будет достаточно, чтобы восстановить работу агрегатов главного водоотлива, вентиляторов главного проветривания», – сообщил глава НПГУ.

«С шахты сообщают, что сегодня ожидают с визитом заместителя министра энергетики Станислава Ковалевского. Точной информации о том, когда шахта сможет возобновить работу, пока нет», – добавил он.

Напомним, ранее анонсировалась акция протеста работников шахт им. М.С. Сургая и ГП «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"».

Ранее сообщалось, что государственной шахте в Угледаре (Донецкая обл.) грозит затопление из-за долгов.

Ранее сообщалось, что оператор системы распределения (ОСР) получил требование от поставщика ООО «ЭК "Укрэнергоуголь"» на полное отключение энергоснабжения, включая вентиляцию и водоотлив, государственному предприятию «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"» с 13 февраля.

В сообщении отмечалось, что оператор системы распределения обязан выполнить требования законодательства и удовлетворить заявку поставщика в обозначенный срок 13 февраля 2020 года. Невыполнение ОСР заявки на отключение и продолжение электроснабжения вопреки требованию поставщика – прямое нарушение Закона «О рынке электрической энергии» и Правил пользования розничного рынка электроэнергии.

Также сообщалось, что проблемы с оплатой энергопотребления государственным предприятием имеют системный характер. Ранее, 21 декабря 2019 года, энергоснабжение шахты уже было частично прекращено по заявке поставщика ЭК «Укрэнергоуголь» и продлилось около месяца.