В Донецкой области стало плохо студентке, вернувшейся из Китая

В Константиновку (Донецкая обл.) приехала студентка, которая проходила практику в Ухане. Жительницей Константиновки девушка не является. Побыв некоторое время в городе, она отправилась в Краматорск. Предположительно, именно в этом городе она и учится в одном из вузов, сообщает ZI.

По информации врачей, из-за жалоб на плохое самочувствие и, принимая во внимание тот факт, что студентка вернулась из Китая, ее госпитализировали в больницу Мариуполя. Были проведены соответствующие обследования: диагноз коронавирус лабораторными исследованиями не подтвержден.

Как отметили врачи, для паники и слухов нет никаких оснований. В любом случае, учитывая эпидситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в области, доктора настоятельно рекомендуют избегать мест большого скопления людей и не пренебрегать правилами личной гигиены.