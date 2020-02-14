RU
Все новости

В Донецкой области стало плохо студентке, вернувшейся из Китая

14.02.20 21:47
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Константиновку (Донецкая обл.) приехала студентка, которая проходила практику в Ухане. Жительницей Константиновки девушка не является. Побыв некоторое время в городе, она отправилась в Краматорск. Предположительно, именно в этом городе она и учится в одном из вузов, сообщает ZI.

По информации врачей, из-за жалоб на плохое самочувствие и, принимая во внимание тот факт, что студентка вернулась из Китая, ее госпитализировали в больницу Мариуполя. Были проведены соответствующие обследования: диагноз коронавирус лабораторными исследованиями не подтвержден.

Как отметили врачи, для паники и слухов нет никаких оснований. В любом случае, учитывая эпидситуацию с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в области, доктора настоятельно рекомендуют избегать мест большого скопления людей и не пренебрегать правилами личной гигиены.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк