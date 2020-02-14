На Донетчине женщина убила сожителя

В Торецке (Донецкая обл.) полицейские разоблачили женщину, которая смертельно ранила своего сожителя. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 13 февраля в полицию поступило сообщение, что в одном из домов города находится труп мужчины с признаками насильственной смерти.

«Как выяснили полицейские, 69-летний погибший вместе со своей 49-летней сожительницей поссорились во время употребления спиртных напитков. В ходе ссоры женщина схватила нож и нанесла ранения мужчине в области бедра. Из-за большой потери крови пострадавший скончался на месте», – рассказали в полиции.

Также сообщается, что женщина призналась в содеянном и сотрудничает со следствием. Орудие убийства изъято.

По факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное причинение телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.