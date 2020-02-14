Международная группа по катастрофе самолета МАУ встретится в Мюнхене

На полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоится встреча Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ, сбитого 8 января в Иране. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Во встрече, которая состоится утром 15 февраля, примет участие министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В международную группу, кроме Украины, входят Канада, Швеция, Великобритания и Афганистан. На заседании в январе в Лондоне главы МИД этих стран разработали рамки для сотрудничества с Ираном по расследованию катастрофы самолета МАУ и выделили пять ключевых элементов.

Ранее сообщалось, что авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране, ранним утром 8 января. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране.