Нашла служебная собака: Через КПВВ «Гнутово» мужчины нес почти 200 ампул опиоидов

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Гнутово» служебная собака пограничников распознала ампулы опиоидов в вещах мужчины, который следовал через линию разграничения на неподконтрольную украинским властям территорию. В сумке гражданина было обнаружено почти 200 ампул наркотического вещества. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда на своей странице в Facebook.

«На КПВВ "Гнутово" для оформления на выезд к временно оккупированной территории Украины прибыл 42-летний житель Шахтерска, следовавший в пешем порядке. Во время контрольно-проверочных мероприятий на багаж мужчины сработала служебная собака пограничников, специально обученная на поиск наркотических веществ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что внимание «четвероногого помощника» привлек запах одной раздавленной ампулы с наркотическим веществом. Во время детального осмотра пограничники и работники Государственной фискальной службы (ГФС) из состава Объединенных сил, в сумке мужчины обнаружили 197 ампул медицинского препарата фармакотерапевтической группы «опиоиды».

В пресс-службе погранотряда уточнили, что перевозка таких веществ ограничена. «Гражданин был передан работникам полиции и направлено уведомление по ч. 1 ст. 309 УК Украины "Хранение наркотических средств"», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба Донецкого погрансотряда

Санкция ч. 1 ст. 309 УК Украины предусматривает штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет, или лишение свободы на тот же срок.