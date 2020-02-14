На Луганщине «замминистра ЛНР» сообщили о подозрении

В Луганской области «заместителю министра сельского хозяйства ЛНР» сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«При процессуальном руководстве управления надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области чиновнице незаконно созданной оккупационной администрации Российской Федерации в Луганской области – «совета министров ЛНР» сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Сейчас указанное лицо объявлено в розыск», – говорится в сообщении.

По данным следствия, жительница неподконтрольного Луганска с января 2016 года и до этого времени занимает должность так называемого «заместителя министра сельского хозяйства ЛНР».

Уточняется, что в составе псевдоминистерства женщина обеспечивает работу незаконно созданного органа, реализацию политики в сфере сельского хозяйства, принятия «нормативно-правовых актов», таким образом, способствуя плану организаторов изменить границы Украины.

Северодонецкий городской суд Луганской области удовлетворил ходатайство прокуратуры о задержании подозреваемой и привода ее в суд для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения.

Продолжается досудебное расследование.