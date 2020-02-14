Погибли люди: Двух участников НВФ «ДНР» подозревают в совершении теракта

По согласованию с прокуратурой Житомирской области двум участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР» сообщено о подозрении в совершении террористического акта в январе 2015 года. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«13 февраля 2020 года сообщено о подозрении двум участникам террористической организации "ДНР" в совершении террористического акта, приведшего к гибели людей и причинения значительного имущественного ущерба (ч. 3 ст. 258 "Террористический акт", п 1, 5 , 12 ч. 2 ст. 115 "Умышленное убийство", ч. 1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", ч. 1 ст. 258-3 "Создание террористической группы" и ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, члены НВФ «ДНР» 26 января 2015 года совершили террористический акт, а именно, участвовали в артиллерийских обстрелах из РСЗО «Град» жилых кварталов Авдеевки (Донецкая обл.) В результате погибли по меньшей мере двое местных жителей, были уничтожены и разрушены более 60 жилых квартир, повреждены здания отдела образования военно-гражданской администрации, дома детского и юношеского творчества, городского архива, общества инвалидов. «Таким образом, сумма причиненного имущественного вреда составила свыше 17 млн ​​грн», – отмечается в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что досудебное расследование проводит Управление Службы безопасности Украины в Житомирской области, прокуратура области осуществляет процессуальное руководство.