В школах Краматорска карантин продлили еще на неделю

В Краматорске еще на неделю продлили карантин. Ученики приступят к занятиям 20 февраля. Такое решение было принято сегодня, 14 февраля, на заседании оперативного штаба по координации деятельности по предотвращению распространения среди населения города заболевания гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

Так, по информации Краматорского городского филиала ГУ «Донецкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины», за прошедшую неделю уровень заболеваемости среди школьников существенно уменьшился – почти на 60%. «Это указывает на эффективность и своевременность введения противоэпидемических мероприятий», – говорится в сообщении.

Однако, по словам врачей, все дети, которые перенесли болезнь, еще некоторое время являются носителями инфекции. Поэтому крайне важно, чтобы дети, которые выздоровели, еще некоторое время оставались дома для уменьшения второй волны заболеваемости.

«Поэтому оперативным штабом было принято решение о возобновлении учебного процесса в общеобразовательных школах с 20 февраля. В то же время запрет на проведение массовых мероприятий в помещениях продлен до конца следующей недели», – отмечается в сообщении.