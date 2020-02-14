В Донецке мужчина хранил дома две гранаты

В «ДНР» «полицейские» изъяли у местных жителей боеприпасы. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

В Буденновском районе Донецка «полицейские» изъяли у 31-летнего горожанина 2 гранаты с запалами, которые мужчина хранил по месту жительства.

В Торезе (после переименования – Чистяково) «полиция» провела обыск в доме местного жителя, в ходе которого обнаружены граната и более 40 патронов различным калибром.

В Тельмановском (после переименования – Бойковское) районе «полицейские» изъяли у местного жителя 111 патронов калибром 7,62 мм.

Всех фигурантов в «республике» обещают привлечь к «уголовной ответственности».