В Минветеранов рассказали, как будут искать пропавших без вести

В Минветеранов запускается отдельное направление работы – поиск пропавших без вести. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Это будет отдельное направление нашей деятельности – сбор данных, организация работы по поиску пропавших без вести, работа с семьями, чьи близкие пропали. Мы должны найти каждого воина, ведь это не просто крылатая фраза – это действительно правда, что война не закончена до тех пор, пока не найден каждый ее боец. И мы будем искать не только тех, кто пропал без вести в ходе российско-украинской войны, но и всех тех войн, в которых участвовали украинцы», – сказала министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Гаврилюк (Оксана Коляда).

По ее словам, сейчас совместно с Минюстом, подготовлен проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О правовом статусе лиц, пропавших без вести».

Этим законопроектом предусматривается, что Комиссия по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах возглавит министр по делам ветеранов. Минветеранов будет администрировать и вести реестр пропавших без вести, а также обеспечивать организационное, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии.

По этому направлению уже есть договоренность о сотрудничестве и обмене опытом с Агентством по вопросам поиска военнопленных и пропавших без вести США.

Напомним, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочия и создание поисковых групп. В частности, при Кабинете Министров Украины планируют создать постоянную Комиссию по розыску пропавших без вести, сформировать на ее базе поисковые группы, а также военные и гражданские реестры лиц, пропавших без вести.

Как сообщалось ранее, по данным СБУ на октябрь 2019 года пропавшими без вести на временно неподконтрольном украинской власти Донбассе считаются 257 человек. Кроме того, в Донецкой области зарегистрирован 201 без вести пропавший военнослужащий.

По состоянию на декабрь 2019 года в Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести за время войны на Донбассе.

В центральном учете генетических признаков человека в Украине по данным на конец сентября содержится более 900 ДНК-профилей неидентифицированных погибших из зоны проведения АТО/ООС.

С 2014 года по состоянию на сентябрь 2019 года поисковыми группами гуманитарного проекта ВСУ «Эвакуация-200» из района боевых действий вывезено 1 787 тел и фрагментов тел погибших. Из них 475 тел – из временно неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей. 889 тел погибших транспортированы и переданы родственникам для чествования и захоронения. 70 военнослужащих считаются пропавшими без вести.