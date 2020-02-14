«Еленовка в Донецк – до ларька сигаретного»: Ситуация в пунктах пропуска днем 14 февраля

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 14 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Администратор»: «10:34. Горловка – Бахмут. Огромная очередь, протянулась дальше автобусной остановки»;

Татьяна: «13:38. Майорск на ДНР и на въезд и на выезд пешая – людей очень много, пропускают медленно».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Вера: «10:07. Каргилл в Украину. Общая на спуске с моста, льгота не намного дальше. Пеших очень много, очередь выстроилась вдоль посадки»;

«Bad»: «11:49. В Марьинке нет электричества. Ремонтируют»;

Максим: «12:08. Курахово встало, висит база»;

«Bad»: «12:14. В Марьинке включили электричество. В Марьинке в Курахово накопилось машин 50. Пеших около двух автобусов. На нуле в Курахово пеших много (около 200). Машин 30»;

«Bad»: «12:40. Каргилл в Донецк: 8 автобусов, машин 30 в основной, льготы машин 25»;

Сергей: «13:07. Марьинка – броневик +-25общей, 13 льготы на сейчас»;

Светлана: «13:51. Каргилл в Украину. Около 60 основной и 30 льготы»;

Анна: «14:06. Каргилл в Украину: основная в начале моста, льгота половина основной, движение каждые 10 минут по 3 авто из каждой очереди»;

«Администратор»: «14:14. Марьинка – Каргилл. Только приехала сестра с Украины. Свет дали, не было минут 40. Пеших очень много на нуле. Знакомый с 6 утра выехал и еще стоит, впереди еще очень много людей. Где-то примерно попадет на пятый автобус»;

Сергей: «14:43. За 1,5 часа проехал Украину, сейчас на Каргилле +-35 основной и 12 льготы».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Екатерина: «11:43. Еленовка в Украину 55 машин до МВД, плюс машин 30 перед таможней»;

«Администратор»: «11:47. Еленовка – Волноваха. "Серую зону" никто не чистил, но не спеша ехать можно»;

Сергей: «13:19. Новотроицкое из Донецка за знак "90"»;

Алекс: «13:28. Новотроицкое в Украину 120 машин»;

Светлана: «13:38. Еленовку прошли, а в серой зоне в Украину машин 250, ужас, такого никогда не было»;

Алекс: «14:15. Новотроицкое в Донецк примерно 60 машин, включая перевозчиков»;

«Макмак»: «14:21. Еленовка в Донецк до ларька сигаретного».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «10:35. Октябрь – Гнутово. В Украину около 50 машин».

КПВВ «Станица Луганская»:

Сергей: «13:30. Станица. Со стороны ЛНР полный модуль перед паспортным, со стороны Украины попроще но прибывают, т. к. все на разворот сразу идут. За три часа прошли все».

Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: