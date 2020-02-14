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Россияне на Мюнхенской конференции представили план прекращения войны на Донбассе

14.02.20 16:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Три международные организации в сотрудничестве с Российским советом по международным делам (РСМД) обнародовали свой план прекращения войны в Украине. Документ был распространен 14 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «Европейская правда».

К участию в разработке документа, как утверждается, привлекали также отдельных украинских экспертов, но формированием предложения не занимались украинские организации – в отличие от российского РСМД.

Документ избегает упоминаний о нападении России на Украину и утверждает, что «конфликт в и вокруг Украины» стал следствием «катастрофических просчетов», и в качестве реакции на него предлагают шаги для «завершения конфликта на Донбассе и создания перспектив для конструктивного диалога, в том числе по Крыму». Правда, основной идеей плана является возобновление сотрудничества с Россией без восстановления Украиной суверенитета над Крымом.

Обнародованное предложение содержит несколько гуманитарных шагов, которые поддерживаются всеми сторонами, однако в нем отсутствуют какие-либо ключевые требования, звучавшие до сих пор от Украины.

Организаторы предлагают следующие 12 шагов:

  • Восстановление работы Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе при участии украинских и российских военных.
  • Создание «нормандского формата» на уровне военных.
  • Открытие доступа СММ ко всей территории Восточной Украины (о Крыме не упоминается) и новых пунктов пропуска через линию соприкосновения.
  • Решение вопроса без вести пропавших.
  • Запуск программы разминирования.
  • Запуск программы восстановления Донбасса с привлечением международных доноров, при этом Россия может стать одной из сторон, которые добровольно инвестируют в восстановление региона.
  • Возобновление торговли между Украиной и Россией на принципах ЗСТ.
  • Постепенное снятие санкций с России (в документе называется «изменением санкционного режима») с разработкой соответствующего плана (сейчас, как известно, предполагается, что санкции должны быть сняты только в случае полного выполнения Минских договоренностей); из контекста следует, что речь идет об ослаблении давления на РФ в вопросе деоккупации Донбасса.
  • Поиск и деактивация опасных источников радиации в зоне конфликта на Донбассе.
  • Диалог в странах НАТО о взаимной безопасности, «для преодоления того, что разделяет» (в документе прямо не уточняется, о чем идет речь и должна ли Россия быть частью такого диалога).
  • Определение приоритетных сфер сближения между ЕС и Россией с развитием человеческих и экономических связей.
  • Запуск всеукраинского общенационального диалога по определению новой идентичности Украины, который учтет взгляд соседей Украины, включая Россию. Отмечается, что предметами этого диалога должны стать вопросы истории, национальной памяти, языка, идентичности и меньшинств.

В документе отмечается, что в его разработке принимали участие трое украинских экспертов: Василий Филипчук, Александр Чалый и Алексей Семений. Их роль в данной работе в документе не уточняется.

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