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Зеленский поговорил по телефону с Путиным: Обсудили выполнение договоренностей

14.02.20 17:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Офисе президента.

«Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "Нормандской четверки"», – говорится в сообщении.

Отдельно главы государств акцентировали внимание на обмене пленных, содержащихся в Крыму, России и «Л-ЛНР».

«Стороны согласились с необходимостью активизировать работу на уровне Трехсторонней контактной группы в Минске для реализации достигнутых договоренностей», – добавили в ОП.

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