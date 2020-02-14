В «ЛНР»: Двое участников НВФ получили тюремные сроки за сбыт оружия

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области двое участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» получили тюремные сроки за сбыт оружия. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что «приговором военного суда ЛНР» двое мужчин «осуждены» за «незаконное хранение, приобретение, сбыт и пересылку взрывчатых веществ, оружия и наркотиков».

«За совершение преступлений одному из них судом окончательно назначено наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 2 тыс. 756 руб. (1064 грн по курсу местного банка на 14.02.2020, – прим. ред.) и с конфискацией ½ части имущества, являющегося его собственностью. За совершение преступлений второму судом окончательно назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией ½ части имущества, являющегося его собственностью», – говорится в сообщении.

«Осужденными и их защитником были поданы апелляционные жалобы на указанное решение суда, в которых осужденные и сторона защиты просили изменить приговор в виду его необоснованности и незаконности. Однако судом апелляционной инстанции, при рассмотрении апелляционных жалоб, вышеуказанное решение суда в части назначенных наказаний, оставлено без изменений», – заявили в «прокуратуре».