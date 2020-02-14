RU
Все новости

В «ЛНР»: Двое участников НВФ получили тюремные сроки за сбыт оружия

14.02.20 15:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области двое участников незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ЛНР» получили тюремные сроки за сбыт оружия. Об этом сегодня, 14 февраля, сообщает пресс-служба «генеральной прокуратуры ЛНР».

Отмечается, что «приговором военного суда ЛНР» двое мужчин «осуждены» за «незаконное хранение, приобретение, сбыт и пересылку взрывчатых веществ, оружия и наркотиков».

«За совершение преступлений одному из них судом окончательно назначено наказание в виде 9 лет 7 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 2 тыс. 756 руб. (1064 грн по курсу местного банка на 14.02.2020, – прим. ред.) и с конфискацией ½ части имущества, являющегося его собственностью. За совершение преступлений второму судом окончательно назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией ½ части имущества, являющегося его собственностью», – говорится в сообщении.

«Осужденными и их защитником были поданы апелляционные жалобы на указанное решение суда, в которых осужденные и сторона защиты просили изменить приговор в виду его необоснованности и незаконности. Однако судом апелляционной инстанции, при рассмотрении апелляционных жалоб, вышеуказанное решение суда в части назначенных наказаний, оставлено без изменений», – заявили в «прокуратуре».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк