В Мюнхене Украине предлагают химеру, а не мирный план, – Яценюк

Обнародованная в рамках Мюнхенской конференции безопасности инициатива «Двенадцать шагов к миру на Донбассе» является химерой, а не мирным планом для Украины. Такое мнение выразил лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в своем Facebook.

Политик отметил, что документ уже подхватили российские СМИ

«План активно подхватила российская пресса. Пишут, что документ подготовила "группа лидеров по вопросам евроатлантической безопасности", куда вошли деятели из США, Европы и России. В аннотации вспоминают имена генерала Бридлава, руководителя Мюнхенской конференции безопасности, посла Ишингера, а также бывшего министра иностранных дел России Иванова и других. Пусть не введут никого в заблуждение отдельные авторитетные имена из этого списка, ни предложенные идеи. Документ "международных экспертов" о 12 шагах к миру "на Донбассе" – это химера», – написал Яценюк.

Политик пояснил, что причина такой оценки очевидна: «В документе содержится набор многих различных рекомендаций. Но важнейшей идеи нет, – вывести российские войска и оккупационную администрацию с территории Украины и вернуть контроль за нашей государственной границей».

«Поэтому этот порыв – пустой. А пустоту не следует серьезно рассматривать. Но со всей серьезностью надо отнестись к двум тезисам этого "документа". Они все объясняют. Т. н. "Шаг восьмой" предусматривает составить дорожную карту для отмены санкций с России. А т. н. "Шаг двенадцатый" советует запустить в Украине "новый национальный диалог по вопросам идентичности" с участием всех соседей Украины», – написал политик.

По словам лидера «Народного фронта», эти советы означают только одно: нам предлагают принять условия России, заплатить за них, и на основе нашего собственного исполнения этих условий – отменить санкции с агрессора. А затем вместо нашего народа построить нам «настоящую Украину».

«Не удастся», – резюмировал Яценюк.